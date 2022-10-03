Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı'na 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanmış olan 65 fezleke sunuldu. Dokunulmazlığı kaldırılması istenenler arasında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor. Öte yandan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından yazın oyçokluğuyla alınan dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor da Genel Kurul'a sunuldu. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.