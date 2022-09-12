Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'ten '12 Eylül Referandumu' Paylaşımı: 'Sonuç; Yargı, Bütünüyle Fetö'ye Teslim Edildi!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve FETÖ lideri Fethullah Gülen’in 12 Eylül referandumuyla ilgili açıklamalarını anımsatarak, “Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi! O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 12 Eylül referandumuyla ilgili açıklamalarını anımsatarak, "Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi! O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı. Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"12 Eylül Referandumu! Gülen; 'mezardakilere bile oy kullandırmak lazım..' Erdoğan; 'Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum.' Sonuç; Yargı, bütünüyle FETÖ'ye teslim edildi! O süreçte Hakimlikten istifa etmek zorunda kalmıştım! #12Eylül"