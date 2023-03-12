Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Varank'a "Başsağlığı" Telefonu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Ali Haydar Varank’ı kaybeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Ali Haydar Varank'ı kaybeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Mustafa Varan'ın babası Ali Haydar Varak, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Varank'ı telefonla aradı. Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Bakan Varank ve ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: ANKA / Güncel