CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık videosu: Bekleyin, rekabet etmeye geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "vizyon belgesi" dediği metni 3 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında açıklayacakları merakla beklenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"3 ARALIK'I BEKLEYİN"

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, "Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık'ı bekleyin" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan dün partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'taki tanıtım toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"CHP YEPYENİ BİR SİSTEME OY İSTEYECEK"

"CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, güç birliğine oy isteyecek. CHP, oyları daha iyi bir yaşam için, yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Çünkü biz ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için mücadele ediyoruz. 50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz.

"BÜTÜN İNSANLARIMIZI KUCAKLAYABİLİRİZ"

Çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geleceğimiz, evlatlarımız için umutluyum. Umudu ve mutluluğu beraber yaşatmak zorundayız. Bütün insanlarımızı kucaklayabiliriz. Bu toplum hasletlerine yeniden geri dönecektir.

"REKABET ETMEYE GELİYORUZ"

Dünyaya da seslenmek isterim; insanımız senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp toplama alanın değildir. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, çevrecilikte, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle."