Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de... Yurttaşlar "Hepimiz Kemal'iz, Hepimiz Adayız" Pankartıyla Karşıladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak üzere bugün İzmir’e gitti. Adnan Menderes Havalimanı’nda bekleyen İzmirli yurttaşlar, Kılıçdaroğlu’nu, “Hepimiz Kemal’iz, Hepimiz Adayız” pankartları ile karşıladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak üzere bugün İzmir'e gitti. Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen İzmirli yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu, "Hepimiz Kemal'iz, Hepimiz Adayız" pankartları ile karşıladı.

Kılıçdaroğlu bugün tarifeli bir uçakla Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu uçakta bir bebeği severken annesi ile birlikte fotoğraf çektirdi. Diğer yolcular ve gençler de sık sık Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf çektirdiler.

Adnan Menderes Havalimanı'nda bekleyen İzmirli yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu, "Hepimiz Kemal'iz, Hepimiz Adayız" pankartları; "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" ve "Gençliğin Umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşıladı. Bekleyen yurttaşların ellerinde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının basıldığı kağıt maskeleri tutmaları dikkat çekti.