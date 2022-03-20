KEMAL KILIÇDAROĞLU GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kadıköy'de CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği " Güç Sende Senin Elinde" gençlik çalışması tanıtım toplantısına katıldı. Yeni Gençlik kolları logosunun ve şarkısının tanıtıldığı programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik ve çok sayıda genç katıldı. Programda İstanbul'da 39 ilçede alanda çalışma yapan gençlere çevrimiçi bağlanıldı. Sahada çalışma yapan gençler çalışmalarından bahsetti.

"BİRİLERİ SİZİN GÜCÜNÜZDEN KORKUYOR"

"SORUMLU BİR MUHALEFET YAPTIK"

Görüntü dökümü:

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Demirören Haber Ajansı / Güncel