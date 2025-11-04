Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Ofisini Taşımakta

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki çalışma ofisini taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etti.

