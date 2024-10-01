Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz CHP'liler, Yalnızca Halk İçin Ayağa Kalkarız"

(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkan CHP'li milletvekillerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda ayağa kalkan CHP'li milletvekillerini eleştirirken, "oturuma katılmayan ve ayağa kalkmayan partilileri saygıyla selamladığını" ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde devlet kurmak ve devlete sahip çıkmak vardır. Devlet tehlikede ise kurtarmak yine en başta CHP'nin görevidir. Her mikrofon gördüğünde partimize ve muhalefete hakaret eden zat anlamalıdır ki Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini 'namusu ve şerefi' üzerine gerçekleştirmiştir. Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleriyle adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir Cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi. CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da. Biz Anayasa'yı tanımayanlara, Meclis'in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız.

Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız. Hakları gasp edilen KHK'lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız. Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için yine milleti soyan beşli çeteye dur demek için ayağa kalkarız. Halka, Anayasa'ya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin. Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Unutulmasın ki hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur. Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır."