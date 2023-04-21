Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni İlçesindeki Bir Kahvehanede Yurttaşlarla Çay İçip Sohbet Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir kahvehanede yurttaşlarla çay içti ve sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Besnili yurttaşların bayramını kutladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir kahvehanede yurttaşlarla çay içti ve sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Besnili yurttaşların bayramını kutladı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda Adıyaman'da depremzedelerle buluştu. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Mezarlığı'na giderek depremde yaşamını yitiren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda depremzedelerle birlikte kahvaltı yaptı. Ardından depremin büyük yıkıma neden olduğu Gölbaşı ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada yurttaşlara seslendi.

Gölbaşı'nın ardından Besni ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Besni'deki bir kahvehanede yurttaşlarla çay içerek sohbet etti.

Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na, "Besni'yi canlandıralım" dedi. Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, çalışkan insanları da biliyorum. Besni'ye bürokrat olarak da geldim. Besni'nin özel bir yeri var" diye yanıt verdi.

Bir çocuk, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmak istedi. Kılıçdaroğlu, elini öpmek isteyen çocuğa, "Ben öpeyim" dedi. Ardından çocuğun elini öpmesine izin veren. Kılıçdaroğlu da çocuğun elini öptü.

Kılıçdaroğlu'nun bir yurttaşa "Kaç çocuk" var diye sorması üzerine yurttaş, "8 çocuk var" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu da "Allah bağışlasın. Bizler de 7 kardeşiz" diye karşılık verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na, "Annemin 1975 yılında ilk tayin yeri burası, Besni. Bazen geldiğimde, 'Şükran Hoca Hanım' deyince bir sürü öğrencisi çıkıyor. 3 buçuk yıl öğretmenlik yaptı" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisi ile bayramlaşan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.