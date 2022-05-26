Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi - Haberler

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos 2020 tarihinde bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kullandığı ifadelerle ilgili "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar avukatları aracılığıyla Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

2 MİLYON LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ İSTENDİ

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel