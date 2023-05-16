Kemal Başar, Moldova ve Güney Kore'de Türk tiyatrosunu temsil edecek

Oyuncu ve uluslararası rejisör Kemal Başar, kurucusu olduğu "Tiyatro Keyfi" ile Moldova ve Güney Kore'deki festivallere Türk tiyatrosunu temsil etmek için katılacak.

Oyuncu ve uluslararası rejisör Kemal Başar, kurucusu olduğu "Tiyatro Keyfi" ile Moldova ve Güney Kore'deki festivallere Türk tiyatrosunu temsil etmek için katılacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Moldova'da 26 Mayıs - 4 Haziran'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Tiyatro Festivali BITEI"ye onur konuğu olarak davet edilen Başar, festivalde profesyonel oyuncuların katılacağı "Shakespeare ile İçimize Yolculuk" başlıklı atölye çalışmasını İngilizce olarak yönetecek.

Başar daha sonra 14-19 Haziran'da Güney Kore'nin Jeju Adası'nda düzenlenen "Dünya Tiyatro Forumu"nda Türkiye'den davet edilen ilk ve tek sanatçı olarak yer alacak.

Deneyimli sanatçı dünya tiyatrosundan önemli kurum ve festivallerin sanat yönetmeni ve direktör düzeyinde katıldığı Forumda delege olmasının yanı sıra, Türk Tiyatrosunun dünü ve bugününü konu alan bir bildiri de sunacak.

Başar'ın bildirisi, organizasyonun hazırladığı Korece ve İngilizce basılacak kitapta yer alacak.