Keltepe kayak tutkunlarının yeni adresi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak önceki yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayakseverlerin gözdesi haline geldi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda 2020 yılının ocak ayında hizmete açılan kayak merkezi, yeni olmasına rağmen kayakseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe'ye gelen tatilciler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklıyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezinde, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanları bulunuyor.

Profesyonel eğitmenlerce kayak derslerinin de verildiği merkeze gelen sporseverler, her türlü ekipmana ulaşabiliyor.

"Kayak merkezi her geçen gün daha çok ilgi görüyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce açtıkları sezonun mart sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Kayak merkezinin her geçen gün daha çok ilgi gördüğüne işaret eden Güven, "Ülke genelinde devam eden kar yağışından biz de nasiplendik. Martın ortalarına gelmemize rağmen kayak için yeterli kar var. Martın sonuna kadar burada misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni bir tesis olmalarına rağmen tercih edildiklerini vurgulayan Güven, "Kayak merkezimizde 3 ayda 25 bin kişiyi ağırladık. Her yıl bu sayıyı artırarak devam edeceğimize inanıyoruz. Çevre illerimizden yoğun talep var. Şimdiden yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Pistlerimizin çalışmaları tamamlandı. 'Kayak Keltepe'de öğrenilir' sloganıyla yola çıktık. Herkesi tesisimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.