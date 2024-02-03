Keltepe Kayak Merkezi'nde Sömestr Tatilinin Son Günlerinde Yoğunluk

Tatilin son günlerini kayak yaparak geçirdiler

Keltepe Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

KARABÜK - Karabük'te kar kalınlığının 54 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, sömestr tatilinin bitimine 2 gün kala yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonunda ziyaretçilerin tercihi oluyor. Kar kalınlığının 54 santimetre olan tesise gelerek yoğunluk oluşturan aileler, sömestr tatilinin son günlerinde çocuklarıyla kızakla kayıp snowboard ve kayak yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu telesiyeje de binen vatandaşlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.