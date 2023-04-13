Keltepe Kayak Merkezi'nde nisanda kar etkili oldu

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde nisan ayında kar etkisini gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ocak 2020'de 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan merkez, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki tesislerin bulunduğu bölgede sis de etkili oldu.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü merkezde, yağışın sürmesi bekleniyor.