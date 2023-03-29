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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyorKARABÜK Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'ün 2000 rakımla en yüksek tepesi olan Keltepe'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonrası merkez karla kaplandı.

Kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayak Merkezi Karabük Güncel Haberler

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