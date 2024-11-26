Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1 metreye yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı ve sezon öncesi umut veriyor.
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
KARABÜK - Karabük'ün iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar yüksekliği yer yer 1 metreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarıların ardından Karabük'te kar yağışı iki gündür etkili oluyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yağan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyu süren kar yağışıyla tesiste alt günübirlikte 60 santimetre üst günü birlikte ise 1 metreye ulaştı.
Tesisteki kar kalınlığının istenilen seviyeye yaklaşmaya başlaması sezon öncesi umut verirken, yağışların belli aralıklarla Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.