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Keltepe Kayak Merkezi İlk Ziyaretçilerini Ağırladı

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Karabük'te kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi yeni yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde aldı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu tesise gelen vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Beyaz örtüyle kaplanan tesiste telesiyeje binen ziyaretçiler de doğanın eşsiz güzelliğini görme imkanını yakaladı.

Keltepe Kayak Merkezi ilk ziyaretçilerini ağırladı

KARABÜK - Karabük'te kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi yeni yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde aldı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu tesise gelen vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Beyaz örtüyle kaplanan tesiste telesiyeje binen ziyaretçiler de doğanın eşsiz güzelliğini görme imkanını yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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