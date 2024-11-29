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Keltepe Kayak Merkezi 14 Aralık'ta Sezona Başlıyor

Keltepe Kayak Merkezi 14 Aralık'ta Sezona Başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete açılan Keltepe Kayak Merkezi, yeterli kar olması halinde 14 Aralık'ta sezonu açacak. Merkez, kış mevsimini geçirmek isteyenler için hafta sonları gezi amacıyla açık olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon yeterli kar olması halinde 14 Aralık'ta başlayacak.

Kayak merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkezin kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçiler için hafta sonu gezi amaçlı açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "14 Aralık itibarıyla kar durumuna göre tüm pistler ve mekanik cihazlar hizmete açılacak, kayak ve snowboardseverler için dolu dolu bir sezon başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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