Kelimeler ve Renkler İllüstrasyon Sergisi Rami Kütüphanesi'nde Açıldı

Çocuk kitaplarının yazı ve görsellerinin yer aldığı illüstrasyon sergisi "Kelimeler ve Renkler", Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı.

Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (Çokgenç) tarafından Erdem Yayınları ve Rami Kütüphanesinin katkılarıyla hazırlanan sergi, sanatçıların çizim tekniklerindeki çeşitliliği, estetik dilin yansımalarını ve bu alandaki gelişim sürecini yansıtıyor.

Kitaplardan seçilen 10 görsel ile 5 kitaptan seçilen cümlelerin sergilendiği çalışma, çocuk ve gençlik kitaplarının edebi dilinin sadece çocukları değil yetişkinleri de içine çektiğini vurguluyor.

Çokgenç Yönetim Kurulu Başkanı Melike Günyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin birkaç ay önce kurulduğunu belirterek, "Erdem Yayınları sektörde 41 yıldır faaliyet gösteriyor. Yayıncılık alanında biriktirdiğimiz tecrübelerimizi kamuoyuyla paylaşalım, kamuya açık hale getirelim istedik." dedi.

Kültür ve sanat çalışması yapmak isteyenlere destek olmak amacıyla kurulan Çokgenç'in çocuk ve gençlik alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Günyüz, "Akademik mentörlük, master ve doktora yapmak isteyenlere destek, çocuk kitabı, çocuk tiyatrosu yazmak, çocuk illüstrasyonu tasarımı yapmak isteyenlere eğitim programları hazırlamak gibi hedeflerimiz var. Akademik verinin toplandığı, işlendiği ve kamuoyuyla paylaşıldığı bir dernek olacak." ifadesini kullandı.

"Çocuk kitapları bir edebiyat kümesinin söz sanatlarının içindedir"

Günyüz, Erdem Yayınlarının 41. yıl kutlamaları esnasında, Türkiye'deki yazı ve resmin gelişim sürecine ilişkin çıkan malzemeleri sunmak ve ziyaretçilere çocuk kitabı resimlemesindeki tekniklerin çeşitliliğini, sektördeki değişimi ve gelişimi görme imkanı tanımak için sergiyi açtıklarını dile getirdi.

Sergide çocuk kitaplarından görsellerin yanı sıra seçilmiş kitap cümlelerinin de yer aldığına işaret eden Günyüz, şunları aktardı:

"Tabii çok küçük bir sergi bu ama bu kelimelerle ilgili bölümde aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Çocuk kitapları ve edebiyatı, bir edebiyat kümesinin, söz sanatlarının içindedir. Yani biz epigraf olarak düşünürlerden, büyük romanlardan, şiirlerden alıntı yaparız ama benzer şeyleri çocuk kitaplarından neden yapmayalım? Çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı eserlerinin de aynı dil zenginliğine sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla edebiyatın bir alt kümesi olarak resimli kitapların çok önemli olduğunu vurgulamak için yaptık. Bu da bizim derneğimizin ilk çalışması. Çocuk kitaplarına dikkati çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı çok değerli buluyorum. Burada esas olan, resimli kitapların çocukların ilk sanatsal deneyimi olduğunu vurgulamak."

"Çocuk ve gençlik kültürüyle ilgili çalışmalar yapacağız"

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Çokgenç Yönetim Kurulu Üyesi Elif Konar Özkan ise eşi Ümit Yaşar Özkan ile hazırladıkları 6 kitaplık "Taş Masalları" serisinden bir fotoğrafın sergide yer aldığını kaydetti.

Özkan, "Çokgenç Derneğinde çocuk ve gençlik kültürüyle ilgili çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz ve heyecanlıyız. Derneğin de ilk görünür etkinliği olduğu için hep birlikte burada olmak istedik." diye konuştu.

Sergi, yıl sonuna kadar Rami Kütüphanesi salon 142-143 önünde ziyarete açık olacak.

Ayrıca 26 Aralık'ta 13.00'te Türkiye'de ve dünyada son 40 yılda resimli çocuk kitaplarındaki değişim ve dönüşümün konuşulacağı bir panel düzenlenecek.