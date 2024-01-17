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Filistin'e destek mitinginde yumruk atan kişi tahliye edildi

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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atan Ege Akersoy, tutuklanmıştı. Bugün tahliye edilen Akersoy, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İSTANBUL'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası Şişhane'de "Kelime-i Tevhid" bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı. Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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