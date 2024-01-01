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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e saldırı

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İstanbul'da yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A. tutuklandı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken saldırgan polis tarafından gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

İSTANBUL'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayraığı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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