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Kelebek Hastası Fatma'nın Okula Gitme Hayali Gerçekleşti

Kelebek Hastası Fatma'nın Okula Gitme Hayali Gerçekleşti
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Elazığ'da kelebek hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 7 yaşındaki Fatma Aydın, gönüllü üniversite öğrencileri sayesinde bir günlüğüne okula gitti. Fatma, okulda resim yaptı ve oyun oynayarak arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Elazığ'da, kelebek hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 7 yaşındaki Fatma Aydın'ın 1 günlüğüne okula gitme hayali gerçek oldu.

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolyssis bullosa hastası Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aydın, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemiyor.

Hastalığı ile mücadele ederken İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmen sayesinde evde eğitimini sürdüren Aydın'ın okula gitme hayalini gerçekleştirmek için Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) bünyesindeki gönüllü üniversite öğrencileri harekete geçti.

Okulda Aydın'ın girebileceği hijyen ortamı oluşturan gönüllü üniversite öğrencileri, çocuğun okul hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.

Aydın, gittiği özel bir okulda resim çizdi, oyun oynadı ve şarkılar söyledi.

"Hayalim gerçek oldu"

Fatma Aydın, AA muhabirine, tek hayalinin akranları gibi okula gitmek olduğunu dile getirdi.

Okulu çok sevdiğini anlatan Aydın, "Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum. Okulda arkadaşlarımla birlikte resim yaptım. Oyunlar oynadık. Okula gelmemi sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.

Anne Gülsüm Aydın da kızının hastalığının tedavisinin olmadığını anlattı.

Kızının hayalinin okula gitmek olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kızım, arkadaş çevresi edinip sosyalleşmek istiyor. Fatma şu an evde eğitim alıyor. Öğretmeniyle güzel şeyler öğreniyor. Öğretmeninden memnun ama okul ve arkadaş ortamı istiyor. Sağlık açısından evde eğitim alması önemli. Arada da olsa okul hayatını yaşaması ve görmesini istiyoruz. Kızımın bu isteğini gönüllü ablaları gerçekleştirdi. Okulda az öğrencinin olduğu hijyenik bir ortam ayarladılar. Kızım çok mutlu, arkadaş edindi."

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Gençlik Komisyonu Başkanı Melisa Erdoğan da en büyük hayali okula gitmek olan Fatma'nın mutluluğuna ortak olduklarını anlattı.

Arkadaşlarıyla bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Fatma'nın hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de yanında olup ona destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Fatoş Kaya da Aydın'ı okulda misafir ettiklerini, onun için okulda gerekli hijyen ortamını oluşturduklarını bildirdi.

Aydın ile okulda güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Kaya, "Fatma ile yapılabilecek bütün etkinlikleri yapmaya çalıştık. Çok mutlu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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