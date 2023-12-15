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Kelebek bıçağı tartışması sonucu genç öldü

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Kayseri'de arkadaşıyla kelebek bıçağı satışıyla ilgili tartışan genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) öldüren T.Ş. (13) ifadesinde, olayın 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma nedeniyle yaşandığını söyledi.

Olay, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş., tartışmaya başladı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Hürkan Samet Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası T.Ş. tutuklandı, Ş.K. (13) adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

'HİÇBİR ŞEY PLANLI DEĞİLDİ

Dha'nın ulaştığı ifadesinde T.Ş., 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı olduğunu belirterek, "Samet, benim bıçağımın ticaretinin yapıldığını ve bu bıçağı kendisine vermemi söyledi. Ben de bunu satıp, para kazanmak istemiştim. Sürekli beni bıçağı kendisine vermem konusunda tehdit etti. Ben de ortak arkadaşımız Ş.K.'den aramızı yapıp artık beni tehdit etmemesini söyledim. 'Çok sorun yaratıyor' dedim. Birlikte inşaata çağırdık. O sırada benden yine bıçağımı almak istedi. Taş atmaya başladı. Ben de kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Hiçbir şey planlı değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Ş.K. ise ifadesinde, "İnşaatın yakınından geçerken 'Yardım edin' diye bir çığlık sesi geliyordu. Koşarak eve gittim ve durumu babama anlattım" dedi. (DHA)

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi DHA Polisiye Cinayet Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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