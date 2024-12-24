Keldağ Ekoturizm Alanı Doğa Yürüyüşçülerine Kapılarını Açtı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Keldağ bölgesi, doğa yürüyüşçüleri için ekoturizm alanı olarak düzenlendi. 5 bin 777 metrelik yürüyüş parkuruyla ziyaretçileri bekliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki doğa yürüyüşçülerinin rotası haline gelen Keldağ bölgesi ekoturizme kazandırıldı.
Dumanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Keldağ ekoturizm alanında onlarca kültürel dinamik yer alıyor.
5 bin 777 metrelik yürüyüş parkurundan oluşan Keldağ ekoturizm alanında bilgi panosu, banklı dinlenme alanı ve yönlendirme levhası gibi kalıcı olmayan yapılar oluşturuldu.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel