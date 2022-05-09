Keklik avına çıkanlara dikkat: Tuzak avcılığına 13 bin 500 lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de keklikleri avlayıp kafeste besleyen şahsa toplamda 13 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Kaçak avcılıkla yakalanan keklikler ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın bozulmaması amacıyla kaçak avcılarla etkin mücadele yürütüyor. Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu iklim şartlarında da sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaçak avlanan keklikler tespit edilip doğaya salındı

Delice ilçesinde av koruma memurları, bir kişinin doğadan tuzak avcılık yaparak yakaladığı keklikleri kafeste beslediğini tespit etti. Keklik avlayan kişiye de toplamda 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. El konulan keklikler ise veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, tedavisi tamamlanan keklikleri jandarma ekipleri ile birlikte Bedesten köyündeki ormanlık alanda doğal ortamına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, İHA muhabirine, doğada yaşayan kekliklerin izin almadan avlanılmasının yasak olduğunu söyledi.

"Keklikler doğal ortamına kavuşturuldu"

El konulan keklikleri doğal ortamına bıraktıklarını belirten Gürleyik, "4915 sayılı kanuna göre keklikler doğadan yakalanamaz. Bunların tuzakla avcılığı yasaktır. Dolayısıyla jandarma ekiplerimiz ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerimiz, tespit ettiğimiz kafeste keklik besleyen, üreten, avcılığını yapan, tuzak avcılığı yapan şahıslara işlem uyguluyoruz. Geçen hafta bir ihbarı değerlendirdik ve şahısta keklikler olduğunu tuzak avcılığı yaptığını tespit ettik. Bunlara el koyduk. Keklikleri bir süre sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da veteriner hekim raporuyla da doğal ortamına bırakmaya geldik. Bu hayvanlar doğal ortamına kavuşturuldu" dedi.

"13 bin 500 lira para cezasıyla karşılaştılar"

Vatandaşların keklikleri izin almadan beslememeleri yönünde uyarılarda bulunan Gürleyik, "Çünkü cezaları ağır. Örnek olarak bugün ki saldığımız kekliklerin toplam bedel olarak 13 bin 500 lira para cezasıyla karşılaştılar. Keklik başına da 850 lira civarında da bir tazminat bedeli var. Dolayısıyla keklikler izinle beslenebilir. İzinle yasal yerlerden temin edilebilir. Hobi amaçlı beslenebilir. Bunlar için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden izin almaları gerekir" diye konuştu.