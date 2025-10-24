Kekemelik Semineri Anadolu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) tarafından "Kekemelikle İlgili Bilmek İstediklerimiz" konulu seminer düzenlendi.

Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonu'nda Prof. Dr. Pınar Ege tarafından verilen seminere DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eren Balo, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminer sonunda Diken, Ege'ye hediye verdi.