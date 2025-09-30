Keir Starmer: Göçmenlere Karşı Irkçılığa İzin Vermeyeceğiz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede göçmen kökenli insanlara karşı ırkçılığa izin vermeyeceklerini belirterek, "Eğer onların sınır dışı edilmesini isterseniz şu sözümü hatırlayın. Elimizdeki her şeyle size karşı mücadele edeceğiz. Çünkü ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Starmer, partisinin Liverpool'da gerçekleştirilen sonbahar konferansında yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına destek verdiğini söyledi.

Tüm tarafları bu planın hayata geçmesi için çalışmaya çağıran Starmer, "Böylece, İsrail ile uzun yıllardır sözü verilen ve bizim artık tanıdığımız Filistin devletinin güven ve barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm umudu yeniden alevlenebilir." dedi.

İç politika, ekonomi, eğitim, savunma harcamaları ve yatırımlara ilişkin açıklamalar da yapan Starmer, "İnsanların siyasetten beklentileri değişmedi. Ceplerinde para, güvenli sokaklar, çocukları için imkanlar, gelecekleri için sağlık sistemi istiyorlar. Bunun yanında güvenli sınırlar da istiyorlar. Bu çok normal bir beklenti. Gerçekten zulümden kaçan insanlara sığınma hakkı tanınmasının, iyi niyetli, merhametli bir ülkenin işareti olduğunu her zaman açıkça ve gururla söylemeliyiz." diye konuştu.

Sınır güvenliğinin normal bir ülke için hayati olduğunu ve ülkeye gelenlerin kontrol edilmesinin hükümetlerin görevi olduğunu vurgulayan Starmer, "İnsanları aşırı kalabalık botlara doldurup onları Manş Denizi'nde tehlikeye atıp, insanların acılarını sömüren insan kaçakçılarına karşı ise şefkatli olmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Starmer, insan kaçakçılığı yapanlarla mücadelenin sert şekilde süreceğinin altını çizerek, "Kaçak çalışanları bulacak, burada bulunmaya hakkı olmayanları sınır dışı edecek, İngiltere sınırlarını güvenli hale getireceğiz." dedi.

"Çin restoranının duvarına bayrak çizip 'Ülkene dön' yazmak ırkçılıktır"

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage gibilerine tepki gösteren Starmer, "Ülkemizde insanlar arasında korku ekenleri eleştirdiğimizde bize sade vatandaşların endişelerini hafife alıyormuşuz gibi yaklaşıyorlar. Şunu bir kere daha net olarak söylüyorum. Göçü kontrol etmek mantıklı bir hedeftir ancak taş atmak ve özel mülke saldırmak meşru bir şey değil haydutluktur." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ifade özgürlüğünün İngiltere'nin bir değeri olduğuna işaret ettiği konuşmasında ırkçı açıklamalara değinerek, "Irkçı şiddeti ve nefreti körüklerseniz bu sizin endişenizi ifade ettiğiniz anlamına gelmez. Bu suçtur. Biz bayrağımızla gurur duyuyoruz ama bir Çin restoranının duvarına o bayrağı çizip 'Ülkene dön' yazarsanız bu gurur duyulacak bir şey değil ırkçılıktır." dedi.

Ülkede yıllardır yaşayan göçmen kökenli kişilerin ten rengi, ırkı ya da dini nedeniyle ırkçılığa maruz kalmasına izin vermeyeceklerini belirten Starmer, "Eğer onların sınır dışı edilmesini isterseniz şu sözümü hatırlayın. Elimizdeki her şeyle size karşı mücadele vereceğiz. Çünkü ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz." diye konuştu.