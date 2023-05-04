KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesinde işbirliğinin önemi vurgulandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, asamble içindeki işbirliğinin önemine işaret edildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Ermenistan, Rusya ve Ukrayna'yı temsil eden yetkililer söz aldı.

Ukrayna Delegasyonu Başkanı Anna Purtova, hem dünya hem de Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ülkeleri için parlamentolar arası diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

Purtova, bölge ülkelerinin kalkınmasının önemli bir öncelik olduğunu belirterek, "KEİPA'nın karşılıklı anlayışa ve işbirliğine yaptığı katkının da altını çizmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Devletler arasındaki işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Purtova, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Karadeniz bölgesindeki istikrar Rusya'nın agresif politikası nedeniyle tehdit altındadır." dedi.

Purtova, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini, bunun da uzun vadeli ekonomik sonuçlar doğuracağını belirterek, bu durumun Ukrayna'nın kalkınma hızını yavaşlattığının ve savaşa odaklanmak zorunda bırakıldıklarını ifade etti.

Rusya'yı deniz yollarını silah olarak kullanmakla suçlayan Purtova, Ukrayna'nın KEİ için güvenilir bir ortak ve Karadeniz'deki güvenliğin garantörü olmaya devam edeceğini belirterek, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Rus milletvekilinden deprem mesajı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Milletvekili Olga Timofeyeva, KEİPA'nın 30 yıl önce Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle kurulduğunu aktardı.

Dünyada meydan okumaların arttığını söyleyen Timofeyeva, KEİPA'da yer alan ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Timofeyeva, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, yaraların bir an önce sarılması temennisinde bulundu.

Konuşması sık sık Ukrayna heyetinin protestosuyla bölünen Timofeyeva, Kiev yönetiminin ülkede Rusça konuşmayı yasakladığını, Sovyetler Birliği'ne ait sembollerin kaldırıldığını söyledi.

Ukrayna heyetinin protestosu altında konuşmasına devam eden Timofeyeva, KEİPA'daki ülkelerin 30 yıl boyunca iyi bir çalışma ortaya koyduğunu, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimiyle hayata geçirilen tahıl anlaşmasının gıda güvenliğine katkı sunduğunu kaydetti.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan'dan Türkiye'ye başsağlığı

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dileyerek, ülkesinin depremin ne olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Geçen yıldan itibaren Ermenistan ile Türkiye arasında bir "normalleşme" sürecinin başladığına ve bu çerçevede bazı ilerlemeler kaydedildiğine işaret eden Simonyan, "Fakat halen çözülmemiş çok sorun var. Yakın gelecekte kara sınırının sadece insani yardım amaçlı yükler için değil, uluslararası ulaşım ve ticaret için de açılmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Simonyan, KEİPA'nın kurucu üyesi olarak Ermenistan'ın asamble içinde daha çok işbirliği için teşvikte bulunduğunu kaydederek, "KEİPA kanaatimizce apolitik, yapıcı ve kapsamlı bir şekilde çabalarına, egemenlik ve eşitlik ilkesine dayanarak devam etmeli. Bölgesel işbirliği, parlamentolar arası işbirliğinden belirli ölçüde faydalanabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin girişimiyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Simonyan, "Bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ele alınıyor. Bence bu olumlu bir gelişme ve diplomatlarımıza başarılar diliyorum. İhtilaflar sadece barış yoluyla çözülmeli. KEİPA tüzüğü ve diğer belgelerde ifade edildiği gibi bölgesel ekonomik işbirliğinin barış, istikrar ve insanların refahının pekişmesine katkıda bulunacağına eminiz." dedi.

Simonyan, Ukrayna'yı KEİPA Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik ederek, "Türkiye'ye de gösterdiği misafirperverlik ve organizasyon bağlamında teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.