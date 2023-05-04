KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi'nde diyaloğun önemi vurgulandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) "30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde", örgütün diyalog açısından çok önemli olduğu vurgulanırken KEİPA'nın üye ülkelerin kalkınmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) "30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde", örgütün diyalog açısından çok önemli olduğu vurgulanırken KEİPA'nın üye ülkelerin kalkınmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Gürcistan ve Moldova'yı temsil eden yetkililer söz aldı.

KEİPA Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Ramaz Nikolaishvili, KEİPA'nın diyalog açısından çok önemli bir platform olduğunu ve Gürcistan'ın kurucu üyelerden biri olduğunu bildirdi.

Nikolaishvili, işbirliğine yönelik adımlar karşısında birçok engel bulunduğunu işaret ederek "Rusya, temel ilkelerin ve sadece BM şartının değil, uluslararası ilkelerin de birçoğunun altını oyuyor. Bu organizasyon bölgede barışın ve refahın sağlanması için önemli kuruluşlardan bir tanesi. Ukrayna'da devam eden savaş ve insanlık krizi bölgemizde yıkıma ve tahribata neden olmaya devam ediyor." dedi.

Gürcistan'ın, Ukrayna ile sadece lafta değil siyasi ve diplomatik adımlarla dayanışma göstermeye devam ettiğini vurgulayan Nikolaishvili, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla Karadeniz bölgesinin stratejik öneminin, özellikle Avrupa ile Asya'yı bağlayan bağlantılarının ehemmiyetinin güçlendiğini ifade etti.

Nikolaishvili, Gürcistan'ın da önemli bir transit koridor olma görevini üstlendiğini, hem petrol hem de doğal gazın geçiş ülkesi olarak ülkesinin bölgesel ulaştırma ve doğal gaz projelerine dahil olmaya çalıştığını dile getirdi.

"Ukrayna'dan sonra bu savaştan en çok etkilenen devlet Moldova"

Moldova Delegasyonu Başkanı Mariana Cusnir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk vatandaşlarına geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulunarak ülkesinin depremden sonra Türk halkının yanında yer aldığını, 55 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve ekipman gönderdiğini belirtti.

Cusnir, Moldova'nın hem siyasi hem de ekonomik kalkınması için parlamentolar arasında etkili işbirliğinin önemine değinerek "Karadeniz bölgesinde çatışmalar da bölgesel istikrarsızlığın büyük kaynakları olmuştur. İç ve dış büyümeyi de olumsuz etkilemiştir. Maalesef Rusya'nın Ukrayna'yı işgali her şeyi altüst etmiştir. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı problemler açısından 22 Şubat bizim için bir referans noktasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kıtada böyle bir durum görülmemiştir. Rusya, uluslararası siyaseti, ekonomik senaryoları ve Avrupa'daki savunma politikalarını ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya açılan savaşın bütün diğer silahlanma durumlarıyla alakalı olduğunu işaret eden Cusnir bunun aynı zamanda gıda zincirlerini ve enerji bağlantılarını da olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Cusnir, Moldova'nın, küçük ölçekli bir ekonomi olduğunu ve çok büyük kırılganlıkları bulunduğunu dile getirerek "Ukrayna'dan sonra bu savaştan en çok etkilenen devlet Moldova'dır. Birçok zorlukla karşı karşıya, güvenlik tehditleri Moldova'ya karşı artmıştır. Bazı beklenmedik mülteci akınları da söz konusu olmuştur. Ticaret hasara uğradı. 2022'de gelirlerimiz yüzde 22 oranında azaldı. Enerji krizi de söz konusu oldu. Çünkü Moldova'nın enerji kaynakları Ukrayna'ya bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı şekilde piyasalara olan doğal gaz tedariki yine Romanya ve Ukrayna'da olduğu için ve diğer AB ülkeleri açısından son 30 yılda ilk kez böylesi bir durum söz konusu olmuştur." diyen Cusnir, Moldova'da tarihi gelişmelerin yaşandığına dikkati çekti.

Moldova 2022'de AB'de aday devlet statüsü aldı

Cusnir, AB tarafından Moldova'ya Haziran 2022'de aday devlet statüsü verildiğini hatırlatarak Moldova'da adalet sektöründe reformlar yapıldığını aktardı.

Avrupa'ya katılım müzakerelerinin bu yıl aralıkta başlayacağını söyleyen Cusnir, "Moldova'nın böylesi zorluklar içerisindeki dayanıklılığı artmakta ancak ülkemiz hala uluslararası desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için, aynı zamanda AB'nin de bir parçası olabilmek için." ifadesini kullandı.

Cusnir, devlet olmanın beraberinde birçok problemi beraberinde getirdiğini ve barıştan başka hiçbir çözüm yolu olmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Avrupa'daki güvenliğin geleceği, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin geleceği, Ukrayna'daki savaş alanına bağlıdır. Ukrayna'ya mümkün olduğu kadar yardım edilmelidir. Bu varoluşsal savaş dolayısıyla ve geniş anlamda Karadeniz bölgesi ABD, Avrupa ve diğer güçler için çok önemlidir ve enerji tedariki için de önemli geçiş yoludur. Bu nedenle KEİPA'nın çok önemli bir rolü vardır."

Ulaşım, turizm, ekonomi, enerji, eğitim ve suçla mücadele alanlarında çalışmayı ve katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade eden Cusnir sürdürülebilir kalkınma için "köprüler kurmak" gerektiğini vurguladı.

Cusnir ortak çabaların daha güçlü bir Karadeniz bölgesine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

"Bu yılın KEİPA yılı olacağını düşünüyorum"

Daha sonra KEİPA Genel Kurul oturumunun açılışı gerçekleştirildi.

Burada açılış konuşmasını gerçekleştiren KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, bu yıl KEİPA'nın 30. yılını doldurduğunu belirterek "Bu yılın KEİPA yılı olacağını düşünüyorum. " ifadesini kullandı.

Öte yandan Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in gönderdiği mesaj da paylaşıldı.

Dacic mesajında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisinde daha çok verimliliğe ulaşmaya odaklandıklarını dile getirerek kuruluşun ilgili organlarıyla fiziksel olarak çalışmalarını yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Çok boyutlu bir işbirliği durumu olduğunu ifade den Dacic, farklı çalışma alanlarının olduğunu ve ülkesinin kuruluşa başkanlık yaptığını aktardı.

Dacic, Karadeniz bölgesinde işbirliğinin artırılması için çalışmalarının devam ettiğini ve sloganlarının "ortak coğrafya", "ortak vizyon" ve "ortak gelecek" olduğunu belirtti.