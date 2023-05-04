KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev, Asamble'nin Parlamento Başkanları Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, bugün Karadeniz bölgesinin dünya politikası için önemine işaret ederek Asya ve Avrupa arasında köprü ve kesişim noktası olduğunu söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, bugün Karadeniz bölgesinin dünya politikası için önemine işaret ederek Asya ve Avrupa arasında köprü ve kesişim noktası olduğunu söyledi.

Hajiyev, Ankara'da bir otelde düzenlenen "KEİPA'nın 30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nin" açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Genel Kurul ve Zirve için teşekkür eden Hajiyev, bu etkinliğin Kovid-19 salgınından sonraki ikinci fiziki toplantı olduğunu belirtti.

Hajiyev, 9 yıl önce İstanbul'da 9 Karadeniz ülkesinin meclis başkanının deklarasyon imzaladığını anımsatarak "Bu, KEİPA'nın doğum günü olmuş oldu. O günden bu yana çok uzun yol aldık ve şu anda KEİPA, çok iyi bilinen bir parlamenter meclis." dedi.

KEİPA'nın birçok parlamenter mecliste de "gözlemci" statüsü aldığını aktaran Hajiyev, bunların AGİTPA, Asya Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olduğunu dile getirdi.

Hajiyev, uluslararası ilişkileri geliştirdiklerine işaret ederek "Bugün Karadeniz bölgesi, dünya politikası için önemli bir bölge. Çünkü Asya ve Avrupa arasında bir köprü ve bir kesişim noktası, özellikle temel ulaşım yolları açısından. Mesela doğudan batıya giden İpek Yolu gibi ve kuzeyden güneye giden yol gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin enerji açısından da çok zengin olduğunu vurgulayan Hajiyev, Hazar Denizi'nde dünya ve Avrupa pazarlarına açılan doğal gaz, petrol ve enerji kaynaklarının olduğunu söyledi.

Hajiyev, 30 yıl boyunca özellikle enerji alanında çok büyük projeler uygulandığını belirterek bunların Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı, TürkAkım doğal gaz boru hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) olduğunu vurguladı.

KEİPA Genel Sekreteri, bölgenin dünya için oldukça ilgi çekici hale gelmeye başladığının altını çizdi.

Hajiyev, birçok çatışmayla da karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek bölgenin sadece enerji kaynakları ya da coğrafi konum açısından önemli olmadığını; temel değerinin, burada yaşayan insanların olduğunu vurguladı.

Kültürler arası bir bölgede yaşadıklarını belirten Hajiyev, farklı milletlerin, farklı gelenek, kültür ve dinleriyle bir arada olduğunu söyledi.

Hajiyev, yükümlülüklerinin bu bölgeye barış, güvenlik ve refah getirmek olduğuna işaret ederek "Bu bizim borcumuz, genç nüfusumuza borcumuz. Umuyoruz ki, bu çatışma, BM ve diğer saygıdeğer uluslararası kuruluşların kararlarıyla çok kısa sürede çözülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonlarının sloganının "barış", "uzlaşı" ve "işbirliği" olduğunu belirten Hajiyev, problemlerin birlikte çözülebileceğini kaydetti.