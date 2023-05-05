KEİPA 61. Genel Kurul Oturumu'nda parlamenter diyaloğun önemi vurgulandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 61. Genel Kurul Oturumu'nda parlamenter diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen KEİPA 61. Genel Kurul Oturumu'nun ikinci gününde "Değişen Küresel Dinamiklerde Parlamenter Diplomasinin Rolü: Kalkınma, Barış ve İstikrar" başlıklı genel müzakere oturumu gerçekleştirildi.

KEİPA Başkan Yardımcısı Eldar Guliyev, TBMM'ye teşekkür ederek, üst seviyede bir toplantı hazırlandığını söyledi.

Parlamenter diplomasinin çok önemli olduğunu vurgulayan Guliyev, "Bizler birçok insanın oyuyla bu yetkiyi almışız. İnsanların umudunu ve güvenini kazanmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bugün günümüzde çok farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz ve yasama organlarımızın dünyada olup bitenlerle ilgi temel bilgilere sahip olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Guliyev, parlamenter diplomasinin globalleşme ve değişim esnasında mekanizma olarak mevcut durumdan çok daha verimli çalışabileceğini dile getirdi.

Özel alanlarda işbirliğinin ve etkileşimin daha üst düzeyde olması için herkesin çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Guliyev, şöyle devam etti:

"Uluslararası diyaloglarda da parlamenter diplomasinin artık çok etkili şekilde müdahale ettiğini ve başarılı olduğunu görüyoruz. Spor, kültür-sanat alanlarında etkileşimlerin daha nitelikli olması önem kazanıyor ve bu bağlamda KEİPA, çok önemli çalışmalar yapıyor, faaliyetlerimiz birçok alanı ele alıyor. Çalışmalarımızın birçoğu hakikaten iyi bir örnektir. Parlamenter diyaloğun bundan sonra da daha geniş ve kapsayıcı bir şekilde devam etmesi elzemdir çünkü insanlarımıza daha iyi bir gelecek için hepimizin el ele verip çalışması gerekiyor."

"Diyalogları daha etkili hale getirmemiz gerekiyor"

KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Petar Kanev, son 3 yılda global düzeyde bir değişim yaşandığını, birçok yapı ve kurumun bu değişimlerden etkilendiğini söyledi.

Global güvenlik ortamının çok fazla değişime uğradığını ve bunun iyi bir şey olmadığını belirten Kanev, "Bugün bir tehditle yüz yüze ise yarın çok daha farklı hiç bilmediğimiz bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan dolayı daha esnek mekanizmalar, daha etkili araçlar kullanmak ve onları oluşturmak bizim vazifemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanev, stratejik ortaklıkların öneminin artığını, hem devletler arası hem de bölgeler arası kurum ve kuruluşlarda daha etkili şekilde bulunulması gerektiğini vurguladı.

Parlamento diplomasisinin sadece siyaset ve yasama olmadığını bunun ekonomik kalkınma anlamına da geldiğini söyleyen Kanev, "İşbirliği, etkileşim bugün çok önemli bir yer kapsıyor. Diyalogları daha etkili hale getirmemiz gerekiyor ancak bu şekilde global tehditlerle mücadelede ilerleyebiliriz, başarılara imza atabiliriz." diye konuştu.

"Karadeniz bölgesi, stratejik bir bölgedir"

KEİPA Romanya Delegasyonu Başkanı Daniel Constantin, 30 yıllık bir parlamentolar arası işbirliği deneyimlerinin olduğunu ve bunun gelecekteki işbirliklerini şekillendirmede önemli bir rehberlik yapacağını söyledi.

"Karadeniz bölgesi, stratejik bir bölgedir. Avrupa Birliği için de önemli bir bölge. Bu noktada bölgesel işbirliğine ben dikkat çekmek istiyorum." ifadelerini kullanan Constantin, Romanya Parlamentosu olarak Karadeniz'deki işbirliğine olan inancını yenilemek istediğini ve KEİPA'ya olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

"Hedeflere ulaşmak için işbirliği, diyalog ve müzakere kanallarını açık tutmak gerekir"

KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, Karadeniz havzasında güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ve bölge ülkelerinde kalkınma ve refahın temin edilmesinin önemli hale geldiğini belirterek, bölge ülkelerinin ortak çıkarları doğrultusunda ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için öncelikle işbirliği, diyalog ve müzakere kanallarını açık tutmaları gerektiğini vurguladı.

Parlamenter diplomasinin, bu kanallarının açık tutulması için en önemli araçlardan biri olduğunu kaydeden Öztürk, parlamenter diplomasinin aktif şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Rusya delegasyonundan KEİPA Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı Alexey Kondratenko da Ukrayna delegasyonunun Genel Kurul'da provokasyon yapmakla suçladı.

Önemli bir yıl dönümü etkinliğini istedikleri gibi kutlayamadıklarını belirten Kondratenko, "Burada ' Rusya'nın KEİ ve KEİPA'dan çıkarılması' çağrısı, parlamentolar arası diplomasiye aykırıdır." dedi.

Ukrayna delegasyonundan KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Üyesi Yuliia Klymenko, Rus delegasyona tepki gösterdi.

Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın dün yaptığı konuşmada, "Rusya denizi" ifadesini kullandığını aktaran Klymenko, "O, bir Rus denizi değil. Karadeniz, Karadeniz bölgesindeki bütün ülkelere aittir." ifadesini kullandı.

Rus Delegasyonundan KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Aleksandry Trembitsky, Ukrayna'nın Rusya'ya ilişkin iddialarına yanıt vermek üzere söz almak isteyince taraflar arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı.

"Toprak bütünlüğünü kabul ediyorsanız işgal ettiğiniz topraklardan çekilin"

KEİPA Ermenistan Delegasyonu Başkanı Babken Tunyan ise "KEİPA'nın kuruluşunun parlamenter diplomasiyi göstermenin en önemli araçlarından biri olduğunu görüyoruz." dedi.

Tunyan'ın, Azerbaycan'ı uluslararası hukuka uymamakla suçlaması üzerine KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev söz alarak, Tunyan'a tepki gösterdi. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, toprak bütünlüğü hakkında ifadeler kullandığını belirten Hajiyev, Tunyan'a "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul ediyorsanız neden Hocalı özgür olmuyor?" sorusunu yöneltti.

KEİPA'nın kuruluşunun 25. yılından kabul edilen belgede, ülkelerin toprak bütünlüğünün ana ilke olduğunu vurgulayan Hajiyev, "Toprak bütünlüğünü kabul ediyorsanız işgal ettiğiniz topraklardan çekilin." ifadesini kullandı.

Hajiyev'in konuşması, Ermenistan delegasyonu tarafından sık sık bölündü.