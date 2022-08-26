'Kehanet merkezi' Klaros, bilinenden çok daha uzun süre kullanılmış

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 'dünyanın en eski kehanet merkezi' olarak adlandırılan Klaros'un kullanım süresinin, bilinenden çok daha uzun olduğu tespit edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 'dünyanın en eski kehanet merkezi' olarak adlandırılan Klaros'un kullanım süresinin, bilinenden çok daha uzun olduğu tespit edildi. Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, "Klaros çok tanrılı inanca ait bir pagan kutsal alanı. Hristiyanlığın başlangıcıyla önemini yitirdiği biliniyordu sonrasında da terk edildiği düşünülüyordu. Bizim yaptığımız çalışmalarla özellikle Klaros'un, Hz. İsa'dan sonra 7'nci, 8'inci yüzyıllara kadar kullanıldığı tespit edildi" dedi.

Menderes ilçesinde 1907 yılında keşfedilen ve antik çağın en eski kehanet merkezi olduğu belirtilen Klaros'ta, Türk Tarih Kurumu'nca desteklenen arkelojik kazı çalışmaları sürüyor. İnanç turizmine katkı sağlayan ve pek çok turist ağırlayan bölgede konservasyon, restorasyon ve lazer tarayıcılarla belgeleme işlemleri yapılıyor. Tarihe ışık tutacak yeni bilgilerin her geçen gün elde edildiği bölgede, Klaros'un kullanım süresinin bilinenden çok daha uzun olduğu tespit edildi.

Klaros'ta başka çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Dr. Zunal, "Giriş yapısının her iki tarafında yer alan konaklama bölümlerinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir ekip burada 'capping' uygulaması gerçekleştiriyor. Burası, Roma dönemine ait bir konaklama bölümü. Özellikle kutsal alana dışarıdan gelen ziyaretçilerin konakladığını biliyoruz. Bunun dışında heykel konservasyonumuz devam ediyor. Klaros'ta yaklaşık 7 metre yüksekliğinde devasa boyutta heykel parçalarımız var. Aynı zamanda alanda arkeolojik kazılar da devam ediyor. Arkeolojik kazıları Roma İmparatorluğu dönemi ile geç antik çağ olarak sınırladık. Buradan elde ettiğimiz veriler, Klaros'un Hristiyanlığın resmi din ilan edilmesi süreci sonrasında da kullanıldığını bize kanıtlamış oldu" diye konuştu.