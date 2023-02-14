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KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan personeli tahliye etti

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KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan personeli tahliye etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.

Çanakkale'deki Akçansa Limanı'ndan Kocaeli'deki Yarımca Limanı'na giden 98 metre boyundaki, 2 bin 547 grostonluk Türk bayraklı "Zekai Önel" gemisindeki bir personel hastalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, rahatsızlanan personelin KEGM'e ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Hasta personel bot ile Lapseki iskelesine getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Çanakkale Akçansa Güncel Haberler

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