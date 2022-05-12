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Kefken Adası'nda temizlik yapıldı

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kefken Adası'nda temizlik yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken Adası'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken Adası'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Deniz Çöpleri İzleme Programı ve Sıfır Atık Projesi kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.

Kefken Adası'ndaki çöpler katılımcılar tarafından toplandı.

Toplanan çöp ve atıklar önce ayrıştırıldı, ardından poşetlenerek değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

Etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kandıra Belediye Başkan yardımcıları İsmail Akalın ve Mustafa Dursun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Kandıra Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Arda, Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Diş, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü yetkilileri, Yavuz Sonat Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve belediye personeli katıldı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kefken Adası, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Haberler

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