KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosu açıldığını bildirdi
AA - Gökhan Balcı - Güncel
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosunun açıldığını bildirdi.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosunun açıldığını bildirdi.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 105'inci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadrolarının açıklandığını belirtti.
Edirne'deki hastanelerde de 8 uzman hekim kadrosu açıldığını dile getiren Aksal, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanemize 1 romatoloji uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, merkez toplum sağlığı merkezimize 1 aile hekimliği uzmanı, Uzunköprü Devlet Hastanemize 1 fizik tedavi uzmanı, 1 anestezi uzmanı, Keşan Devlet Hastanemize 1 genel cerrahi uzmanı, 1 nöroloji uzmanı, 1 acil tıp uzmanı kadroları açılmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel