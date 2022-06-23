KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosu açıldığını bildirdi TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosunun açıldığını bildirdi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 uzman hekim kadrosunun açıldığını bildirdi. Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 105'inci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadrolarının açıklandığını belirtti. Edirne'deki hastanelerde de 8 uzman hekim kadrosu açıldığını dile getiren Aksal, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanemize 1 romatoloji uzmanı, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, merkez toplum sağlığı merkezimize 1 aile hekimliği uzmanı, Uzunköprü Devlet Hastanemize 1 fizik tedavi uzmanı, 1 anestezi uzmanı, Keşan Devlet Hastanemize 1 genel cerrahi uzmanı, 1 nöroloji uzmanı, 1 acil tıp uzmanı kadroları açılmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. AA / Gökhan Balcı - Güncel Güncel Haberler

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