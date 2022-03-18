KEFEK Başkanı Aksal, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

ÇANAKKALE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk askerinin kanıyla, canıyla düşmana geçit vermediği kutlu bir zafer olduğunu belirtti.

Elde edilen deniz zaferinin tarihte bir dönüm noktası olduğunu ve Çanakkale'nin geçilmezliğini kanıtladığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bugün bu aziz topraklarda, Çanakkale'de Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan, 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yine Cumhurbaşkanımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla büyük bir sevinç ve gururla açıyoruz. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bir saatlik feribot yolculuğunu altı dakikaya düşürecek, üretime ise 5 milyar 362 milyon avro katkı sağlayacak.

Hayal denilen bir projeyi daha böylesine anlamlı bir günde milletimizin hizmetine açmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Ecdadın mirasını en güzel şekilde geleceğe taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımız için şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."