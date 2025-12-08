Haberler

AREX Sigorta A.Ş.'ye Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı


Arex Sigorta A.Ş. bünyesindeki kefalet sigortası sözleşmeleri üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağlamak için gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Soruşturma, SEDDK'nın ihbarı sonrası başlatıldı.

AREX Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 'kefalet sigortası sözleşmeleri' üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 5 Aralık Cuma günü 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Firari durumda bulunan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 18 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

