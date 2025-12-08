Haberler

Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'kefalet sigortası sözleşmesi' kapsamında zor durumdaki şirketlerden fahiş prim tahsil ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Soruşturma, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ihbarıyla başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılığın 10 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği kaydedilen açıklamada, hakimlikçe 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, SEDDK'nin ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
