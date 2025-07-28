Keeladi'deki Antik Eserler Hint Alt Kıtasında Yeni Tartışmalara Yol Açtı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan Keeladi köyünde yapılan arkeolojik çalışmalar, Hint alt kıtasındaki antik medeniyetlere yönelik yeni tartışmalar başlattı.

BBC'nin haberine göre, Tamil Nadu'ya bağlı Keeladi köyünde 2014'ten bu yana yapılan 10 arkeolojik kazıda, 15 binden fazla tarihi eser ortaya çıkarıldı.

Aralarında madeni paraların, boncukların, pişmiş toprak boruların da bulunduğu bu eserlerin 2 bin ila 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Tamil Nadu Eyalet Arkeoloji Departmanından uzmanlar, köyde rastlanan tuğla yapıların ve su sistemlerinin binlerce yıllık kentsel yerleşimin kanıtı olduğunu ve bulguların okuryazar bir topluma işaret ettiğini belirtti.

Ayrıca uzmanlar, Hindistan'ın güneyindeki ilk büyük ve gözlemlenebilir antik kentsel yerleşim olarak tanımladıkları Keeladi köyündeki arkeolojik çalışmalardan elde edilen bulguların, Hint alt kıtasındaki antik medeniyetlere yeni bir bakış açısı getirdiğini savundu.

Uzmanlar, bulguların, Hindistan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki tarihi eserlerde rastlanan "Ashokan Brahmi" yazısının Güney ve Güneydoğu Asya'daki çoğu yazı sisteminin "atası" olduğuna yönelik inanışı çürüttüğünü ifade etti.

"Ashokan Brahmi" yazısının izleri milattan önce 3. yüzyıla uzanırken, Keeladi köyünde milattan önce 6. yüzyıldan kalma "Tamil Brahmi" yazısı bulunduğunu kaydeden uzmanlar, bu iki yazı sisteminin birbirinden bağımsız geliştiğine inandıklarını söyledi.

İndus Vadisi Uygarlığı'nın 1900'lerin başındaki keşfinden bu yana Hint alt kıtasındaki antik medeniyetlere yönelik ilginin odağı çoğunlukla ülkenin kuzey ve orta kesimleri olurken, Keeladi köyündeki arkeolojik bulgular, Tamil Nadu toplumunda heyecan uyandırdı.