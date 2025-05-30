Kediyi Öldüren Adam Tekrar Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Kediyi Öldüren Adam Tekrar Gözaltına Alındı ve Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinin önündeki kediyi pompalı tüfekle öldüren 69 yaşındaki Nedim Tan, sosyal medyada tepkiler üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde evinin önünü kirlettiği ve sağlığını tehdit ettiğini ileri sürdüğü kediyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, ifadesinin serbest bırakılan Nedim Tan (69) yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı. Tan, sevk edildiği adliyede bu defa tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, Nedim Tan'ın evinin önüne geldi. Tan, kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, uzun zamandır mahalleli ve çevredeki esnafın beslediği belirtilen kediyi öldüren Nedim Tan'ı '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına aldı. Tan, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tepki çeken Tan, serbest kalmasının ardından savcılığın itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Tan, bu kez 'Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme işkence ve kötü muamele' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.