Kediyi Kurtarmak İsterken Ağaçta Mahsur Kaldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kediyi kurtarmak için ağaca çıkan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağaçta mahsur kalan kedinin ve kişinin kurtarılması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kurtarmaya çalıştığı kediyle ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Atakent Mahallesi Fatih Caddesi'nde sahipsiz kedi ağaçta mahsur kaldı.
Durumu fark eden kişi, kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı.
Bir süre sonra bu kişinin de ağaçta mahsur kalması üzerine çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi.
Adrese giden itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla ağaçta mahsur kalan vatandaşı ve kediyi kurtardı.
Kurtarılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel