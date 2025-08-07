Kediyi Kurtarmak İsterken Ağaçta Mahsur Kaldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kurtarmaya çalıştığı kediyle ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atakent Mahallesi Fatih Caddesi'nde sahipsiz kedi ağaçta mahsur kaldı.

Durumu fark eden kişi, kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı.

Bir süre sonra bu kişinin de ağaçta mahsur kalması üzerine çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi.

Adrese giden itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla ağaçta mahsur kalan vatandaşı ve kediyi kurtardı.

Kurtarılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.