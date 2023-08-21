Maltepe'de özel bir güvenlik firmasının aracı yoldaki kediyi ezdi. Sürücü, ezdiği kediyi veterinere götürmek yerine çöp konteynerinin dibine bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kediyi ezen sürücü veterinere gitmek yerine kediyi çöp konteynerinin dibine bıraktı

İSTANBUL - Maltepe'de özel bir güvenlik firmasının aracı yoldaki kediyi ezdi. Sürücü, ezdiği kediyi veterinere götürmek yerine çöp konteynerinin dibine bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, özel bir güvenlik firmasına ait araç, yola fırlayan kediyi ezdi. Sürücü kediyi veterinere götürmek yerine kuyruğundan tutup çöp konteynerinin dibine bıraktı. 'Mia' isimli kedi olay yerinde can verirken olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan M.D., "3 buçuk senedir baktığımız bir kediydi. Özel güvenlik firmasına ait bir araç son sürat gelip çarpmak suretiyle öldürdü. Şahıs olayın farkındaydı. Daha sonra geliyor yolun sonunda duruyor. ve sağa doğru devam ediyor. Orada alışveriş ihtiyacını gideriyor. Her şeyin farkında. 15 dakika sonra buraya tekrar geliyorlar. Kedi burada can çekişiyordu. Ayağından tutup çöpün kenarına çekiyor" dedi.