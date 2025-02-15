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Kediyi Ağaçtan İtfaiye Kurtardı

Kediyi Ağaçtan İtfaiye Kurtardı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kedi, ağaçta mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi ağaçtan indirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaylar 1 Mahallesi'nde Gülbahar Taşçı'ya ait "Mercan" isimli kedi, yol kenarındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.

Vatandaşlar tarafından kedi indirilemeyince durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Mercan'ı ağaçtan indirerek sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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