Kediye seslenme tartışmasında arkadaşını öldüren sanık: Kendimi korumak için ateş ettim

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan kavgada arkadaşı Erhan Yazıcı'yı (41) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenen Orhan Tayoğlu (58), hakim karşısına çıktı. İçki içtikleri sırada yanlarından geçen kediye 'Gel pisi pisi, gel oğlum' dediğini, Erhan Yazıcı'nın 'Bana mı dedin?' sorusu üzerine 'Hayır sana demedim kardeşim' dediğini anlatan Tayoğlu, "Kendimi korumak amacıyla ateş etmiştim. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Olay, 7 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında, Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Kendi arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, bir süre sonra karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Diğer kişilerin araya girmesi ile tartışma son buldu. Yarım saat sonra elinde bıçakla Tayoğlu'nun yanına gelen Yazıcı, kendini savunmak isteyen Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Daha sonra otomobilindeki pompalı tüfeği alan Orhan Tayoğlu, Erhan Yazıcı'ya ateş etti. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Orhan Tayoğlu ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.