Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi

Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi
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Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

G.G. yönetimindeki 50 UK 509 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda, sürücünün yola aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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