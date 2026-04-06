Samsun'da Kediye Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araziye Yuvralanan Otomobilde Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kediye çarpmamak için manevra yapan Gürsel Ü.'nün otomobili boş arazide yuvarlandı. Kazada Gürsel Ü. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kediye çarpmamak için Gürsel Ü.'nün manevra yaptığı otomobil, araziye yuvarlandı. Kazada Gürsel Ü. yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karasamsun Mahallesi Fatma Hatun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gürsel Ü.'nün kediye çarpmamak için manevra yaptığı 55 AKD 221 plakalı otomobil, boş araziden yuvarlandı. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gürsel Ü., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gürsel Ü., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!