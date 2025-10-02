Kediye Çarpan Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolda duran kedinin üzerinden geçen panelvanın sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ilçe emniyeti tarafından soruşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın Botaş Sokak'ta yolda duran kedinin üzerinden geçmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla panelvanın sürücüsünün O.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
