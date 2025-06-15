Kedinin Yılanla Mücadelesi Kameralara Yansıdı

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Kedinin Yılanla Mücadelesi Kameralara Yansıdı
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Elazığ'da bir kedinin yılanla mücadelesi cep telefonuyla kaydedildi. Havaların ısınmasıyla yılanların ortaya çıkması dikkat çekerken, Kovancılar ilçesinde bir kedi yılanla karşı karşıya geldi.

Kedinin yılanla mücadelesi kameraya yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde bir kedi ile küçük bir yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılanın kediye saldırdığı ve kedinin ise karşılık verdiği görüldü. Öte yandan Şahinkaya Mahallesi'nde de yaklaşık 2 metre uzunluğun bir yılan görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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