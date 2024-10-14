Üye Girişi
Haberler

Kedinin Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kedinin Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 81 yaşındaki Kadriye O., sokakta kavga eden bir kedi ile köpeği ayırmaya çalışırken kedi tarafından saldırıya uğradı ve yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kadriye O. (81), köpekle kavga ederken ayırmak istediği kedinin saldırısında yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkala gitmek için evinden çıkan Kadriye O., sokakta kavga eden kedi ile köpeği ayırmak istedi. Ancak bu sırada kedi, köpeği bırakıp kadına saldırdı. Sağ elinden yaralanan Kadriye O.'nun yardımına çevredekiler koştu. Kadriye O., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hayvanlar Güvenlik 3-sayfa İnegöl Güncel Yaşam Kavga Bursa kedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü) 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.