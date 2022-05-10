Kedinin saldırdığı cüce balaban kuşunu son anda kurtardı - Haberler

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Kedinin saldırdığı cüce balaban kuşunu son anda kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Barış Kul - Güncel
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Kedinin saldırdığı cüce balaban kuşunu son anda kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde, Yusuf Çevik (17), evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu kurtarıp, tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Yusuf Çevik (17), evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu kurtarıp, tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Erciş İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, sabah saatlerinde evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu fark etti. Kuşu kediden kurtaran ve kanadındaki yarasını fark eden Çevik, Erciş Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerini aradı. Ekipler kuşu alarak tedavisini yaptırdı. Yusuf Çevik, kuşu son anda kediden kurtardığını belirterek, "Ağzından aldım. Kanadından yaralanmıştı. Bir sepete koyarak ekiplere teslim ettim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

Yusuf Çevik, kedi, Güncel, Haberler

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